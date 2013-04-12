НБУ выдал первую лицензию на денежные переводы платежной системе «ГлобалМани»

Национальный банк выдал платежной системе «ГлобалМани» лицензию №1 на денежные переводы без открытия счетов, сообщили УНИАН в пресс-службе компании «ГлобалМани».

Согласно сообщению, в связи с законодательными изменениями, вступил в силу новый порядок выдачи таких лицензий небанковским финучреждениям - ранее их выдавала Национальная комиссия по регулированию рынка финансовых услуг, в настоящее время такие лицензии выдает НБУ.

Как отметил директор по корпоративным отношениям и контролю платежной системы «ГлобалМани» Юрий Корж, компания «всегда стремилась быть драйвером процесса формирования в Украине рынка электронных платежей» - в рамках украинского и международного права.

«Только такой подход способен сформировать доверие к новым платежным инструментам в нашей стране», - считает он.

Ю.Корж также сообщил, что в Украине именно платежная система «ГлобалМани» одной из первых получила все необходимые разрешения на осуществление деятельности, связанной с переводом денежных средств и оборотом электронных денег. Кроме того, компания зарегистрировала свои Правила работы в НБУ, и первой в Украине провела эмиссию электронных денег под стопроцентное обеспечение реальными деньгами (первая эмиссия осуществлена в октябре 2011 г.) - эмитентом электронных денег «ГлобалМани» выступил государственный «Ощадбанк».

Справка УНИАН. Компания «ГлобалМани» является оператором, разработчиком и генеральным агентом одноименной платежной системы. Система, впервые в Украине, официально эмитировала электронные деньги. Эмитентом выступил государственный «Ощадный банк Украины». «ГлобалМани» позволяет осуществлять более 400 видов платежей. Всего насчитывается более 55 тысяч точек входа в платежную систему.

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