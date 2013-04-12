“Райффайзен Банк Интернациональ” с активами в Украине получил в 2012 году 725 млн евро прибыли

Международная финансовая группа “Райффайзен Банк Интернациональ” с активами в Украине подтвердила данные предварительной отчетности о получении консолидированной прибыли в 2012 году в размере 725 млн евро.

Об этом сообщается в отчете, обнародованном на сайте группы.

Согласно отчету, председатель правления группы Герберт Степич отметил, что данный показатель на 25% ниже результатов 2011 года, но значительно выше показателей других банков Австрии. Правление планирует предложить во время ежегодного общего собрания в июне 2013 года выплатить дивиденды за 2012 год в размере 1,17 евро на акцию, общая сумма таких выплат составит 228,7 млн евро.

Также в отчете сообщается, что среди всех структур группы по итогам 2012 года наибольшее число сокращений персонала было в Украине (753 чел.), России (448 чел.), Румынии (323 чел.) и Венгрии (282 чел.). Больше всего отделений было закрыто в Украине (84), Румынии (24) и Венгрии (9).

В Украине структура представлена банком “Райффайзен Банк Аваль”.

Как сообщал УНИАН, консолидированная прибыль международной финансовой группы «Райффайзен Банк Интернациональ» в 2012 году, по предварительным данным, составила 725 млн евро. В четвертом квартале был полностью списан с баланса гудвилл (денежная оценка нематериальных активов компании), связанный с приобретением украинского «Райффайзен Банка Аваль» (29 млн евро), и гудвилл на общую сумму 10 млн евро для некоторых других объектов приобретения.

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 47,69 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 26,07 млрд грн, обязательства - 41,35 млрд грн, средства клиентов - 27,80 млрд грн, собственный капитал - 6,35 млрд грн, уставный капитал - 3,0 млрд грн.

За 2012 год банк получил прибыль в размере 33,85 млн грн.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций).