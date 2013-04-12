“Дельта Банк” направит почти 98 млн прибыли по итогам 2012 года в резервный фонд

Акционеры “Дельта Банка” на общем собрании 2 апреля приняли решение направить чистую прибыль по итогам 2012 года в размере 97,86 млн грн в резервный фонд и не начислять дивиденды.

Об этом банк сообщил на своем официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, «Дельта Банк» в 2012 году сократил прибыль в 4,8 раза - до 97,86 млн грн по сравнению с показателем за 2011 год в размере 469,34 млн грн.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2013 года активы банка составили 29,84 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 18,02 млрд грн, обязательства - 26,83 млрд грн, средства клиентов - 17,20 млрд грн, собственный капитал - 3,01 млрд грн, уставный капитал - 2,33 млрд грн.

Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).