В АПУ подтверждают возможность продолжения переговоров с МВФ в Вашингтоне

Делегация Кабинета министров и Национального банка продолжит переговоры с руководством Международного валютного фонда во время очередного ежегодного собрания Фонда, запланированного на 19-21 апреля 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины со ссылкой на первого заместителя главы АП Ирину Акимову.

По ее словам, переговоры коснутся вопросов преодоления дефицита государственного бюджета, энергетики и монетарной политики.

«Украина имеет все ресурсы, чтобы погасить свои долги и без МВФ, но сотрудничество с фондом очень важно для нас, поскольку дает сильный позитивный сигнал для инвесторов», - отметила И.Акимова.

Говоря о преодолении дефицита бюджета НАК «Нафтогаз Украины», И.Акимова подчеркнула, что «работа над покрытием и снижением дефицита идет полным ходом». «Ми уменьшаем импорт российского газа, диверсифицируем импорт топлива и повышаем энергетическую эффективность», - сказала чиновник.

Она также отметила, что уровень промышленного производства несколько увеличился по итогам первого квартала, отдельные отрасли начали расти. «Во втором полугодии ситуация должна улучшиться», - отметила И.Акимова и добавила, что помимо решения внутренних вопросов, Украина прилагает немало усилий для улучшения инвестиционной привлекательности с целью поддержать прилив капитала и, таким образом, платежного баланса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, представитель МВФ в Украине Макс Альер также заявил о том, что переговоры Украины с руководством МВФ продолжатся 19-21 апреля в Вашингтоне.

Основными вопросами для обсуждения являются дефицит государственного бюджета, тарифы на энергоносители, повышение гибкости обменного курса гривни и реформирование банковского сектора. По оценкам М.Альера, значительный прогресс по этим направлениям не достигнут.

В отношении банковского сектора глава представительства отметил, что необходимо ускорить процесс приватизации национализированных банков, поскольку четыре банка в собственности государства - это слишком много.

Напомним, с 27 марта по 10 апреля в Украине работала миссия Международного валютного фонда, которая приехала для диалога с властями относительно возможного подписания кредитного соглашения по программе "стенд-бай" объемом порядка 15,4 млрд грн.