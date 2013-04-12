Ромпей обещает обсудить вопрос борьбы с уклонением от налогов на саммите ЕС в мае

Брюссель. Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей обещает обсудить вопрос борьбы с уклонением от налогообложения на саммите ЕС в мае.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в его видеообращении, обнародованном сегодня.

“Я решил поставить это (вопрос – УНИАН) на повестку дня следующего заседания Совета 21 мая”, - сказал Г.Ван Ромпей.

Президент Европейского Совета подчеркнул, что ежегодно страны-члены ЕС теряют до 1 трлн евро из-за уклонения от налогообложения, что составляет весь бюджет ЕС на 2014-2020 годы.

“Уклонение от уплаты налогов нечестно по отношению к гражданам, которые тяжело работают и платят свою часть налогов для того, чтобы общество работало. Это нечестно по отношению к компаниям, которые платят налоги, но которым тяжело конкурировать с теми, кто не платит”, - сказал Г.Ван Ромпей.

Президент Европейского Совета отметил, что в этом вопросе должны прежде всего действовать страны-члены ЕС, однако добавил, что самостоятельно страны-члены не могут действовать эффективно.

“Для решения этой проблемы в Европе и мире ЕС должен говорить одним голосом, и Европейский Совет играет в этом свою роль”, - отметил Г.Ван Ромпей.