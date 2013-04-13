Шесть стран Евросоюза объединят усилия для борьбы с оффшорами

Министры финансов шести крупнейших экономик ЕС приняли решение совместно бороться с уклонением от уплаты налогов, передает украинская служба Би-Би-Си.

По оценкам европейских чиновников, ЕС теряет около 1 трлн долл. ежегодно, которые часто выводятся в оффшорные зоны.

Шесть министров финансов стран еврозоны (Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии и Испании) провели совместную конференцию 12 апреля, которую большинство людей расценили как попытку убедить Австрию изменить свои законы, касающиеся банковской тайны.

Австрия остается последней страной ЕС, которая отказывается раскрывать информацию своих налоговых ведомств.

Ожидается, что министры финансов ЕС обсудят этот вопрос в субботу, 13 апреля.