Доходы Обамы за год упали почти на четверть

Доходы Президента США Барака Обамы и его супруги в 2012 году стали самыми низкими за последние четыре года, несмотря на успех его избирательной кампании.

Согласно сообщению на сайте Белого дома, в 2012 году президентская чета заработала почти 608 тыс. долл., что на 172 тыс. меньше, чем годом ранее, передает русская служба Би-Би-Си.

За первый президентский срок, как свидетельствуют налоговые декларации Б.Обамы, его доходы сократились в девять раз. Самый большой годовой доход Б.Обамы был зафиксирован в 2009 году: он составил 5,5 млн долл.

В сообщении на сайте Белого дома также говорится, что в 2012 году Б.Обама заплатил 112 тыс. долларов налогов и пожертвовал 150 тыс. долларов на благотворительность.

Устанавливаемая законом зарплата американского Президента составляет 400 тыс. долл. в год, дополнительный доход Б.Обаме приносит продажа его книг "Смелость надежды" и "Мечты моего отца".

На прошлой неделе американский лидер выразил готовность возвращать 5% своей зарплаты в Казначейство США в условиях мер по сокращению бюджетных расходов.