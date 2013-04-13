В экономику Одесской области в 2013 году поступит 500 млн долл. инвестиций - ОГА

В 2013 году в экономику Одесской области поступит 500 млн долл. инвестиций - губернатор

Одесса. 13 апреля. УНИАН. В 2013 году в экономику Одесской области поступит 500 млн долл. инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Эдуард Матвийчук в ходе международного инвестиционного форума «Odessа FDI forum 2013 фокус: инфраструктура».

По его словам, за 20 лет независимости Украины приток иностранных инвестиции в экономику региона составил в общей сложности 1 млрд долл., за 2012-й данный показатель был порядка 400 млн долл.

Э.Матвийчук отметил, что Одесская область является привлекательной для инвестиционных проектов, так как через регион проходят мощные транспортные коридоры, в нем есть крепкий портовый комплекс и развитая сельскохозяйственная отрасль.

«Мы создаем все условия, чтобы инвестиции пришли к нам и чтобы вести бизнес было спокойно. Ведь многое зависит от власти. Мы гарантируем, что вложенные деньги будут сохранены. Мы заинтересованы, чтобы вы зарабатывали и создавали рабочие места», - сказал Э.Матвийчук.

В форуме, который проходит в Одессе 12-13 апреля, принимают участие около 300 представителей стратегических инвесторов и инвестиционных фондов, консалтинговых организаций, авторитетных украинских и зарубежных экспертов.

В рамках форума состоится торжественное открытие первой очереди зернового перегрузочных комплекса «Вrooklyn-Kiev».