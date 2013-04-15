Moody's понизило рейтинг Bank of Cyprus на 2 ступени - до дефолтного уровня "С"

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств крупнейшего кипрского банка Bank of Cyprus на две ступени - до дефолтного уровня "С" с "Саа3", а депозитный рейтинг банка - до "Са" с "Саа3", прогноз по депозитному рейтингу - негативный, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на заявление агентства.

В то же время, Moody's подтвердило депозитный рейтинг Hellenic Bank Public Company на уровне "Саа3" с негативным прогнозом.

Решение Moody's завершило процесс переоценки рейтингов банков, начатый 22 марта.

"Рейтинговое действие отражает ожидания того, что владельцы (незастрахованных депозитов - ред.) в BoC понесут существенные убытки в ближайшие несколько месяцев, а также вероятность потенциальных убытков Hellenic Bank в ближайшие годы", - говорится в сообщении. Аналитики агентства полагают, что потери по депозитам BoC не превысят 65%.

"Понижение рейтинга приоритетных необеспеченных обязательств BoC до дефолтного "C" является следствием решения управляющего банка Диноса Христофидиса (Dinos Christofides) о полном участии существующей задолженности банка в его рекапитализации в виде обмена облигаций на акции кредитной организации класса B", - добавляет Moody's.

Подтверждение депозитного рейтинга Hellenic Bank говорит о том, что нынешний рейтинг банка "Саа3" уже отражает риски убытков по его депозитам. В то же время, Moody's полагает, что в ближайшее время кредитной организации потребуется дополнительное финансирование на фоне ухудшения качества активов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: S&P повысило прогноз по рейтингу Кипра с негативного до стабильного