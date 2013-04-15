Кипр облегчит получение гражданства иностранцами, чьи потери превысят 3 млн евро

Кипр намерен облегчить процесс получения гражданства для тех иностранных вкладчиков кипрских банков, чьи потери из-за реструктуризации кредитных учреждений превысят 3 млн евро, передает Русская служба Би-Би-Си.

Президент страны Никос Анастасиадис заявил, что новая мера, которая коснется в первую очередь имеющих там счета россиян, будет одобрена на встрече кабинета министров в понедельник. 15 апреля.

Суммы депозитов, размещенных в кипрских банках россиянами, исчисляются миллиардами евро. Многих вкладчиков расстроило известие о перспективе потерять до 60% своих средств.

Для того чтобы получить экстренный заем в 10 млрд евро, обещанный совместно Евросоюзом и МВФ, Кипру пришлось ликвидировать один из крупнейших банков, а также списать значительную часть обеспеченного долга и незастрахованных депозитов в крупнейшем банке страны - Банке Кипра.

11 апреля стало известно, что спасение экономики Кипра обойдется европейским кредиторам и кипрским властям в 23 млрд евро вместо планировавшихся 17 млрд евро.

Новая цифра означает, что самому Кипру придется обеспечить взнос в размере 13 млрд евро вместо ожидавшихся 6-7 млрд. Остальные 10 млрд должны предоставить ЕС, Европейский центробанк и Международный валютный фонд.

Выступая на встрече с российскими бизнесменами в Лимасоле, Президент выразил надежду, что предлагаемые меры в какой-то мере помогут компенсировать ущерб, понесенный инвесторами из России. Н.Анастасиадис сказал, что иностранные вкладчики, которые потеряют свыше 3 млн евро и открывшие счета до 15 марта 2013 года, смогут обратиться за получением кипрского гражданства.

Существующая ныне программа получения гражданства в обмен на инвестиции, по словам президента, также будет пересмотрена. Отныне минимальная сумма, необходимая для начала процесса, будет равна 3 млн евро, а не 10 млн, как это было ранее.

Президент также пообещал отменить нынешнее правило, требующее от соискателей гражданства держать на счетах кипрских банков 15 млн евро в течение пяти лет, сказав, что они получат возможность распоряжаться своими деньгами немедленно.

"Эти решениям будет дан ход в срочном порядке", - заверил Н.Анастасиадис.

ВВП Кипра равняется примерно 18 млрд евро, что составляет около 0,2% от общей стоимости экономики еврозоны.

Как сообщал УНИАН, крупные вкладчики самых больших банков Кипра потеряют около 60% процентов сбережений, превышающих 100 тыс. евро. Центробанк Кипра официально подтвердил, что банк предоставит вкладчикам акции на сумму 37,5% от вкладов, превышающих 100 тыс. евро. Оставшаяся часть таких вкладов, возможно, никогда не будет выплачена.

Жесткие изъятия знаменуют конец Кипра как центра офшорного финансирования и угрожают углублением экономического спада и ростом безработицы на острове.

Рынки опасаются распространения кипрской практики на другие проблемные страны, такие как Греция, Италия и Испания.

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