Налоговая милиция Киева за февраль-март изъяла из оборота контрабанды на 55 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Киева в рамках операции «Граница», стартовавшей в середине февраля, изъяли из оборота товарно-материальных ценностей на 55 млн грн и выявили 7 уголовно-наказуемых нарушений при перемещении товаров через границу Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Киеве со ссылкой на начальника управления налоговой милиции Игоря Усика.

В частности, по словам И.Усика, недавно налоговики в рамках досудебного расследования раскрыли в Киеве склад алкогольной продукции, реализация которой осуществлялась незаконно. Объем нелегальной продукции в денежном выражении составил порядка 300 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе министр доходов и сборов Александр Клименко, выступая на первом видео-совещании с руководителями региональных подразделений и центрального аппарата налоговой и таможенной служб, назвал в числе первоочередных задач налоговиков и таможенников борьбу с контрабандой и налоговыми ямами. Уже в феврале Миндоходов заявило о намерении внедрить практику использования электронных замков с функцией GPS-GSM-навигации на транзитные и сомнительные грузы, проходящие по территории Украины.