Создание финансовой полиции будет укреплять авторитаризм власти - эксперт

Создание нового силового ведомства — финансовой полиции — в стране с не устоявшимися демократическими институтами и отсутствием контроля общества над действиями силовых органов будет способствовать укреплению авторитаризма власти.

Такое мнение в комментариях ZN.UA высказал президент Центра экономического развития Александр Пасхавер.

«Сам механизм финансовой полиции правилен. Но как и любой механизм, в одних условиях он может работать корректно, а в других - не корректно. Особенно если реализовывается в странах с не устоявшимися демократическими институтами и не возможностью контроля общества над действиями силовых органов. В Украине такой механизм будет укреплять авторитаризм власти», - заявил Пасхавер.

При этом президент Центра экономического развития отм етил, что дефицит государственного бюджета нельзя сокращать за счет усиления давления на бизнес со стороны правоохранительных органов.

«Сокращение дефицита бюджета через уничтожение налогоплательщиков - это свидетельство развития тоталитарных инстинктов власти», - констатировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, В начале марта СМИ сообщили, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований. В соответствии с обнародованной информацией, данная служба будет обладать широкими полномочиями по проведению финансовых расследований и подчиняться непосредственно Президенту Украины

Позже первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что законопроект требует идейной проработки.

14 марта премьер-министр Украины Николай Азаров дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона о создании Службы финансовых расследований. Такое решение глава правительства принял после изучения ситуации, в связи с тем, что законопроект не отвечает требованиям времени.

Министерство доходов и сборов ранее опровергло информацию ряда СМИ о формировании подразделения финансовой полиции в составе Министерства.

В Миндоходов подчеркивают, что согласно Указу Президента об утверждении Положения о Министерстве доходов и сборов Украины, никакими дополнительными полномочиями по выявлению и расследованию правонарушений в налоговой и таможенной сферах Министерство не наделено.

В составе Миндоходов остается налоговая милиция, одна она будет реформирована в ближайшее время.