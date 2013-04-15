Министр доходов и сборов за 2012 год задекларировал 1,3 млн грн доходов

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко задекларировал за 2012 год 1,3 млн грн доходов, говорится в декларации министра, опубликованной в газете «Урядовый курьер» (номер за 13 апреля).

Согласно декларации, зарплата министра и другие выплаты по трудовому или гражданско-правовому договору составили 165 тыс. грн, доход от преподавательской деятельности - 13,2 тыс. грн. Вместе с тем, доход от дивидендов и процентов составил 850 тыс. грн, доход от отчуждения недвижимости – 284 тыс. грн, подарки и выигрыши – 45 грн, другие доходы – 588 грн.

В собственности министра находится квартира в Киеве общей площадью 131,2 кв. м, а сумма на банковских счетах в 2012 году составила 7,02 млн грн.

При этом в 2012 году А.Клименко, согласно декларации, погасил основную сумму кредита в размере 105 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, и декларации о доходах будут приниматься вплоть до 1 мая 2013 года.

Для удобства налогоплательщиков декларацию можно подать в электронном виде при наличии электронного ключа цифровой подписи и соответствующего программного обеспечения.

В январе 2013 года А.Клименко обещал лично подать декларацию о доходах.