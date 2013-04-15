Межбанк в понедельник открылся котировками 8,1345/8,1395 грн/долл.

В понедельник, 15 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 8,1345/8,1395 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2596/0,2600, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6325/10,6410.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3071/73 (пятница - 1,3090/92).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 апреля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1340/8,1390, к 12:00 сузился спрэд - 8,1350/8,1375. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1345/8,1375.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6455/10,6540, к 12:00 цены ушли вниз - 10,6220/10,6315. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6175/10,6275.