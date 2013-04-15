Успех в переговорах с МВФ обусловит рост ВВП Украины по итогам года на уровне 1,3% - эксперты

Успех в переговорах Украины с Международным валютным фондом и выделение кредитов в рамках программы «стенд-бай» окажет позитивное влияние на экономику и позволит говорить о прогнозе роста ВВП по итогам 2013 года на уровне 1,3-1,4%, а по итогам 2014 года – на уровне 3,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в прогнозе экспертов Института экономических исследований и политических консультаций, представленном в понедельник в Киеве.

«Основной риск экономического развития – в провале переговоров относительно новой программы МВФ. Другие риски связаны с кризисом в Европе, рецессией в большинстве развитых стран и дальнейшей политической нестабильностью в Украине», - говорится в экспертном прогнозе.

При этом пессимистический сценарий, по мнению экспертов, предполагает провал переговоров и снижение нынешнего показателя ВВП на 3% при сохранении этого негативного значения в течение 2014 года.

По мнению руководителя Института экономических исследований Игоря Бураковского, риск Украины состоит в том, что слишком много факторов остается неопределенными. «Порядок надо наводить по всей цепочке. Это трудно, поскольку 2015 год (год выборов Президента Украины - УНИАН) уже не за горами. Однако и отсрочка реформ или их незавершенность, как модель экономической политики, не имеет исторической перспективы», - уверен И.Бураковский.

Вместе с тем, оптимистический сценарий, представленный экспертами, учитывает, что инфляция по итогам 2013 года (декабрь к декабрю) составит 3,1%, а по итогам 2014 г. – 7,9%.

При этом курс гривни к доллару уже до конца мая, по мнению экспертов, может вырасти до 8,1-8,2 грн за доллар. А в целом по итогам года девальвация гривни может достичь 10%.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственным прогнозам, рост ВВП Украины по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Прогнозный рост ВВП в 2014 году, согласно принятой Кабинетом министров Программе активизации экономики на 2013-2014 годы, составит 3-4%.

Согласно проекту Бюджетной резолюции, обнародованной 10 апреля 2013 года, рост ВВП Украины прогнозируется на уровне 3%.

Вместе с тем, эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук ухудшили прогноз роста реального ВВП по итогам 2013 года до 1,2% против прогноза роста в 2,9%, сделанного в ноябре 2012 года.

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