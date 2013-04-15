Госбюджет за январь-март выполнен с дефицитом 4,2 млрд грн

Государственный бюджет за январь-март 2013 года выполнен с дефицитом 4,2 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

По его словам, показатель дефицита государственного бюджета составляет 4,2 млрд грн, что меньше запланированного показателя на этот период и составляет 8,3% годового показателя.

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины за январь-март т.г. составил 7,1 млрд грн, в то время как за январь-март 2012 года профицит общего фонда госбюджета составил 374,7 млн грн. Показатель дефицита меньше росписи на 6,5 млрд грн и соответствует 15,9% годового показателя.

Доходы государственного сектора по итогам первого квартала выросли на 8,1% по сравнению с показателем за первый квартал 2012 года - до 151,2 млрд грн. Показатель доходов госсектора на 1,8% превышает утвержденные плановые показатели. Доходы сводного бюджета на 8,2 млрд грн, или на 6,5%, больше планового показателя, доходы государственного бюджета (без трансфертов) — на 6,5 млрд грн, или на 8,4%.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины за январь-февраль составил 1,283 млрд грн, в то время как за январь-февраль 2012 года профицит сводного бюджета составил 4,76 млрд грн.

Профицит госбюджета за 1-й квартал 2012 года составлял 978,5 млн грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.