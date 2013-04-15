Янукович и Лукашенко в мае обсудят проблемные вопросы двусторонних отношений

Президенты Украины и Республики Беларусь Виктор Янукович и Александр Лукашенко договорились на встрече в мае обсудить проблемные вопросы двусторонних отношений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

В частности, как отметили в пресс-службе, главы государств во время телефонного разговора обсудили определенные проблемы, которые имеются в двусторонних отношениях.

«Достигнута принципиальная договоренность о проведении в мае встречи на высшем уровне, в ходе которой будут рассмотрены данные вопросы», - подчеркнули в пресс-службе.

Также А.Лукашенко и В.Янукович обсудили общественную инициативу о создании Общественного движения Беларуси - Украины - России. По информации пресс-службы белорусского Президента, данный вопрос также станет предметом обсуждения на встрече Президентов.

Кроме того, в ходе сегодняшнего разговора главы государств отметили успешное развитие торгово-экономических отношений между двумя странами.

В частности, речь шла о том, что по итогам 2012 года белорусско-украинский товарооборот достиг рекордного уровня в 7,9 млрд долл. и по сравнению с 2011 годом вырос на 27%.

«Для Беларуси сложилось положительное сальдо в размере 3,3 млрд долл. Успешно реализуются масштабные двусторонние проекты в сфере топливно-энергетического комплекса, производственной кооперации, в частности по совместной сборке техники МТЗ, «Гомсельмаш», МАЗ, других предприятий», - отметили в пресс-службе Президента Беларуси.