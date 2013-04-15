Объем платежей по налогу на доходы физлиц увеличился на 7%

В сводный бюджет Украины в январе-марте 2013 года поступило 16 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 1 млрд грн (7%) больше показателя 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Кроме того, по информации министерства, сотрудники Миндоходов в январе-марте т.г. выявили и легализировали труд почти 20 тыс. наемных работников, обеспечив, таким образом, дополнительные поступления в бюджет в виде налога на доходы физлиц в размере 3,7 млн грн.

«Нарушения трудового законодательства выявляются почти в 93% случаев проверок предприятий, которым по результатам проверок придется уплатить в общей сложности 100 млн грн налогов и штрафных санкций», - сообщили в Миндоходов.

Кроме того, по информации министерства, в результате проверок порядка 11 тыс. граждан стали частными предпринимателями, уплатив в бюджет 2,6 млн грн налогов.

Как сообщал УНИАН, объем поступлений в Государственный бюджет Украины в январе-марте 2013 года вырос на 6,7%, или 6,5 млрд грн, по сравнению с 1-м кварталом 2012 года и составил 102,5 млрд грн.

Напомним также, что работники налоговых органов на протяжении 2012 года легализировали труд 96 тыс. наемных работников, обеспечив уплату в бюджет 19 млн грн налога на доходы физических лиц.