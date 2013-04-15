Путин поясняет замедление российской экономики мировым кризисом

Москва. Президент РФ Владимир Путин считает, что кризис в мировой экономике приобретает все более опасные формы, что отражается на экономической ситуации в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«После того как кризис приобретает все более опасные формы в мировой экономике, это так или иначе неизбежно сказывается и на нас. Так было в 2008 году, мы сейчас то же самое наблюдаем», - сказал В.Путин.

При этом он отметил, что, в отличие от партнеров в Европе, в некоторых других регионах мира, российская экономика демонстрирует жизнеспособность и возможности к дальнейшему развитию.

В то же время В.Путин подчеркнул, что в конце прошлого года – начале текущего несколько снизились «темпы экономического роста и еще больше сократился реальный сектор экономики».

По его словам, это отражается на доходах населения, зарплаты стали меньше, но общие доходы населения остаются примерно на прогнозируемом уровне. Кроме того, добывающая промышленность начала восстанавливаться, что, в принципе, неплохой сигнал для РФ с учетом роли, которую играет в российской экономике именно добывающий сектор, добавил Президент РФ.

В.Путин поручил использовать имеющиеся и создавать новые инструменты для поддержки добывающего сектора, чтобы распространить их на всю экономику.

В свою очередь Д.Медведев добавил, что сложности в развитии мировой и европейской экономик сказываются на российской. «Мы вынуждены принимать решения достаточно жесткие, связанные с формированием бюджета на будущий период и того бюджета, который действует в этом году», - сказал он.

Сегодня Росстат сообщил, что спад промышленного производства в РФ остановился - в марте промышленность выросла на 2,6% к марту 2012 года после спада в феврале на 2,1% и в январе на 0,8%; по итогам первого квартала промышленность показала нулевую динамику против роста в 4% в первом квартале 2012 года.