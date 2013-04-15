Объем кредитов в экономику Украины вырос на 12 млрд грн

Общий объем кредитов в экономику Украины в январе-марте 2013 года по сравнению с началом года вырос на 11,9 млрд грн - до 821,3 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

«По оперативным данным НБУ, на 1 апреля 2013 года общий объем кредитов в экономику Украины с начала года вырос на 11,9 млрд грн до 821,3 млрд грн. В том числе кредитов, выданных юридическим лицам, — на 11 млрд грн», - сказал А.Мярковский.

Как сообщал УНИАН, в марте объем кредитов корпоративного сектора вырос на 2,65 млрд грн, или на 0,4%, при этом рост преимущественно обусловлен увеличением объемов кредитования в иностранной валюте на 6,73 млрд грн, в то время как объемы кредитов в гривне сократились на 4,08 млрд грн.