Межбанк закрылся ростом евро

В понедельник, 15 апреля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1345/8,1395, к 12:00 цены поднялись до 8,1390/8,1420. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1390/8,1410.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2596/0,2600, к закрытию цены упали до 0,2591/0,2595. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3910 (+0,4360).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3055/1,3130.

Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками 10,6325/10,6410, к 12:00 цены ушли вниз - 10,6280/10,6380. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись - 10,6380/10,6465.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 апреля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1340/8,1390, к 12:00 сузился спрэд - 8,1350/8,1375. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1345/8,1375.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6455/10,6540, к 12:00 цены ушли вниз - 10,6220/10,6315. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6175/10,6275.