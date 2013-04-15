В Украине в первом квартале вырос индекс деловых ожиданий

Ожидания руководителей предприятий относительно объемов производства товаров и услуг на следующие 12 месяцев выросли, о чем свидетельствует рост индекса деловых ожиданий в первом квартале 2013 года до 118,7%, в то время как в четвертом квартале 2012 года этот показатель составлял 114,3%.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Национального банка Украины, об этом свидетельствуют итоги ежеквартального опроса руководителей 1261 предприятий со всех регионов Украины относительно оценки текущей и будущей деловой активности, инфляционных и курсовых ожиданий, изменений в экономической ситуации в Украине.

Согласно итогам опроса, оценки респондентов относительно объемов производства товаров и услуг в Украине на следующие 12 месяцев выросли, а инфляционные ожидания - самые низкие за весь период проведения исследований (с 2006 года - УНИАН). Основным фактором повышения потребительских цен респонденты называют рост расходов на производство. Респонденты улучшили оценки текущего финансово-экономического состояния своих предприятий, и в результате баланс между оценками состояния “хорошее” и “плохое” составил 0,2% против «минус» 2,8% в предыдущем квартале. По оценкам респондентов, уровень остатков готовой продукции снизился, что подтверждает превышение спроса над предложением. Респонденты ожидают замедление роста цен на товары и услуги, приобретаемые предприятием, на продукцию собственного производства, а также замедление роста производственных расходов. По их мнению, наибольшее влияние на стоимость продукции предприятий оказывают рост цен на энергоносители и сырье.

Респонденты ожидают в следующие три месяца роста потребности в заемных средствах, при этом количество респондентов, планирующих брать кредиты, выросло, а доля желающих брать кредиты в национальной валюте традиционно остается наибольшей.

Как сообщал УНИАН, согласно данным агрегированного индекса перспектив развития промышленности, основанного на опросе мнения более 450 представителей деловых кругов разных регионов Украины, порядка 72,5% руководителей предприятий различных отраслей промышленности не ожидают изменений в экономической ситуации в ближайшие месяцы, при этом основными проблемами ведения бизнеса они называют низкий спрос на продукцию и недостаток ликвидности. 12,4% опрошенных предпринимателей ожидают улучшения делового климата, а 15,1% - ждут его ухудшения.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП Украины по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Прогнозный рост ВВП в 2014 году, согласно принятой Кабинетом министров Программе активизации экономики на 2013-2014 годы, составит 3-4%.

В то же время эксперты Международного валютного фонда прогнозируют нулевой рост ВВП Украины по итогам 2013 года,