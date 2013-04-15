Цены на золото упали до двухлетнего минимума

Стоимость июньских контрактов на поставку тройской унции золота на торгах Нью-Йоркской товарной биржи 15 апреля упала ниже отметки в 1400 долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg по состоянию на 6:22 по Нью-Йорку (14:22 по Москве). К 15:30 по Москве котировки восстановились до 1412 долларов за тройскую унцию, сообщает Lenta.ru.

Associated Press уточняет, что цены на металл последний раз находились в районе 1400 долларов в марте 2011 года. Десять дней назад за одну тройскую унцию золота давали 1600 долларов.

Агентство отмечает, что стоимость золота снизилась на фоне опасений относительно темпов экономического роста в Китае. Вторая по размеру экономика в мире в первом квартале этого года увеличилась на 7,7 процента, тогда как годом ранее рост ВВП составил 7,9 процента. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на восемь процентов.

Кроме того, на котировки могли повлиять и другие факторы. В частности, неделю назад миллиардер Джордж Сорос, известный спекуляциями на валюте и драгоценных металлах, заявил, что золото больше не является «тихой гаванью». Он пояснил, что инвесторы разочаровались в золоте как в надежном активе для вложения средств в кризисные времена.

Также в СМИ распространяются слухи о том, что Кипр может распродать часть своего золота, чтобы собрать средства, необходимые для рекапитализации банков.

Еще на котировки могла повлиять информация о намерении Федеральной резервной системы США свернуть программу количественного смягчения (quantitative easing, QE). Существенная часть напечатанных в ходе QE долларов вкладывалась в золото, и слухи о прекращении монетарного стимулирования экономики могли сбить цены на золото.