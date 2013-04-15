Россия разработала меры предупреждения кризисов, подобных кипрскому

Россия, председательствующая в G20 в 2013 году, предложит включить в коммюнике финансовой "двадцатки" в Вашингтоне меры по созданию механизма автоматического предупреждения таких банковских кризисов, как на Кипре, сказал журналистам в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА «Новости».

Встреча министров финансов и управляющих ЦБ "группы двадцати" под председательством России пройдет 18 апреля в Вашингтоне, а предварять ее будет встреча на уровне заместителей министров финансов стран G20. В рамках двух мероприятий будут подготовлены решения и коммюнике для последующего представления главам государств "двадцатки".

"Мы будем говорить о необходимости предупредительных мер, чтобы ситуации, как с Кипром, не повторялись", - сказал Силуанов. Он отметил, что, в частности, нужно создать механизм мониторинга развития ситуации в разных странах для ограждения их от негативного развития ситуаций, подобных кипрской. "Думаю, что в этом плане мы сможем найти консенсус и включить подобное положение в итоговое коммюнике", - сказал министр.

Он отметил, что в случае с Кипром ситуацию усложнили "определенные политические моменты", оттянувшие принятие необходимых мер по спасению островного государства. "Чем дальше ситуация развивалась, тем более серьезным был выход из этой ситуации. И на наш взгляд, более правильно, особенно в таких странах, как страны ЕС и еврозоны, осуществлять координацию мер по предупреждению ситуаций, подобных Кипру", - заключил министр.