Дефицит внешней торговли товарами Украины в І квартале составил 2 млрд долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам первого квартала 2013 года сократилось на 3,5% - до 2,0 млрд долл. по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 года, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства доходов и сборов.

Согласно сообщению, общий внешнеторговый оборот за январь-март 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизился на 1% до 33,9 млрд долл. В том числе экспорт вырос на 1%, или на 216 млн долл., - до 15,9 млрд долл, импорт снизился на 2%, или на 291 млн долл., - до 18,0 млрд долл. В первом квартале Украина проводила внешнеторговые операции с 206 странами мира.

Также сообщается, что в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года объем экспорта в страны ЕС вырос на 18% до 4,4 млрд долл., в то время как экспорт в страны СНГ снизился на 14% до 5,3 млрд долл.

Объем импорта в страны ЕС в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 2% до 5,6 млрд долл., в то время как объем импорта в страны СНГ снизился на 15% до 6,7 млрд. долл.

Основным партнером Украины среди стран ЕС является Германия, объем операций с которой составил 2% общего объема экспорта и 8% общего объема импорта.

Основным партнером Украины среди стран СНГ является Россия, объем операций с которой составил 31% общего объема импорта и 23% общего объема экспорта.

Как сообщал УНИАН,отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2013 года сократилось вдвое по сравнению с январем-февралем 2012 года - до 902,9 млн долл.

По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.