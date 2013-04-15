Президент образовал Госкомиссию по вопросам сотрудничества с ВТО

Президент Украины Виктор Янукович образовал Государственную комиссию по вопросам сотрудничества со Всемирной торговой организацией.

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в указе, комиссия создана как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины с целью подготовки согласованных предложений по вопросам обеспечения внедрения единого внешнеполитического курса Украины в отношениях с ВТО, государствами - членами ВТО, обеспечения национальных интересов Украины во внешнеэкономических отношениях с государствами - членами ВТО.

Председателем комиссии назначен советник Президента Украины - руководитель главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей Гончарук. В.Янукович поручил ему подать в двухнедельный срок предложения по персональному составу Комиссии.

Согласно положению о Комиссии, основными ее задачами являются подготовка и внесение в установленном порядке согласованных предложений по вопросам обеспечения внедрения единого внешнеполитического курса Украины в отношениях со Всемирной торговой организацией, государствами - членами ВТО, в частности, относительно решения проблемных вопросов сотрудничества Украины в рамках ВТО, а также обеспечения национальных интересов Украины во внешнеэкономических отношениях с государствами - членами ВТО; мониторинг выполнения Украиной и другими государствами - членами ВТО обязательств в рамках членства во Всемирной торговой организации.

Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право в установленном порядке: получать от центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, предприятий, учреждений, организаций необходимые информацию и документы; приглашать на свои заседания представителей государственных органов, научных учреждений, ассоциаций товаропроизводителей и заслушивать информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; образовывать временные экспертные и рабочие группы для проработки отдельных вопросов деятельности Комиссии; привлекать в случае необходимости к проработке отдельных вопросов представителей государственных органов, а также экспертов, ученых, специалистов.

Комиссия образуется в составе председателя, исполнительного секретаря и других членов Комиссии, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.

В состав Комиссии входят руководители (заместители руководителей) Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства доходов и сборов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства промышленной политики Украины, Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины, Национального института стратегических исследований, а также по согласию - представитель Украинского союза промышленников и предпринимателей, представитель Торгово-промышленной палаты Украины, Правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции, Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами - участницами СНГ, Евразийского экономического содружества и другими региональными объединениями.