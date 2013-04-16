Баррозу призывает к борьбе с уклонением от налогов на глобальном уровне

Брюссель. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу призывает к борьбе с уклонением от налогообложения на глобальном уровне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, об этом он сказал сегодня в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Сегодня мы имеем новый момент, касающийся необходимости бороться с уклонением от налогообложения и налоговыми мошенничествами. Важно, чтобы на глобальном уровне, от "большой двадцатки" до ООН, было единство целей налогового правосудия и честности", - сказал Президент Еврокомиссии.

Он отметил, что только странам Европейского Союза уклонение от налогообложения стоит почти 1 триллиона евро в год.

"Это деньги, которые должны быть доступными для расходов на образование, науку, здравоохранение, инфраструктурные инвестиции в развитых странах и развивающихся странах", - сказал Ж.М.Баррозу.

Он напомнил, что ЕС уже сейчас работает над принятием совместных шагов для противодействия уклонению от налогообложения, в том числе - вводит обмен информацией между налоговыми органами, а также осуществляет меры по уменьшению возможностей для компаний пользоваться законодательством стран так называемого "налогового рая".

"Налоговый рай - действительно рай для тех, кто уклоняется от уплаты налогов и мошенников, однако он - ад для граждан, которые соблюдают законы и для ответственных налогоплательщиков", - подчеркнул Ж.М.Баррозу.

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