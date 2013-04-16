В Беларуси с 17 апреля ставка рефинансирования будет снижена на 1,5% - до 27%

В Беларуси с 17 апреля ставка рефинансирования Национального банка снижается на 1,5% - до 27%.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь.

«Фактическое и ожидаемое дальнейшее замедление инфляционных процессов на фоне положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами и устойчивой ситуации на внутреннем валютном рынке позволило продолжить постепенное снижение ставки рефинансирования», - отметили в Нацбанке Беларуси.

Так, по информации Нацбанка, в марте 2013 года рост потребительских цен уменьшился до 1,1%, при этом базовая инфляция составила 0,6%, что обусловливает достаточно высокий положительный уровень реальных процентных ставок в экономике.

Справка УНИАН. В Беларуси в 2013 году инфляция прогнозируется на уровне 12%. В январе 2013 года инфляция составила 3%, в феврале – 1,2%, в марте – 1,1%.

По итогам 2012 года инфляция составила 21,8%.

В 2012 году ставка рефинансирования в Беларуси неоднократно снижалась – с 45% годовых в начале года до 30% в сентябре. С сентября 2012 года по март 2013 года ставка рефинансирования не менялась. С 13 марта ставка рефинансирования была снижена на 1,5% - до 28,5%.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики Беларуси, прогнозируется, что к концу 2013 года ставка рефинансирования будет составлять 13-15% годовых.

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