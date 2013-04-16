Межбанк открылся повышением котировок по доллару – 8,1370/8,1430 грн/долл.

Во вторник, 16 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1370/8,1430.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2587/91, котировки по евро-гривне повысились – 10,6350/10,6445. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3071/73 (понедельник – 1,3071/73).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 апреля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1345/8,1395, к 12:00 цены поднялись до 8,1390/8,1420. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1390/8,1410. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6325/10,6410, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6280/10,6380. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,6380/10,6465.