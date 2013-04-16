Украинская финполиция может стать рекордсменом по масштабам полномочий - эксперт

Украинская финансовая полиция, в случае ее создания, станет мировым рекордсменом по масштабам предполагаемых полномочий, что определенно идет в разрез с действующим законодательством и не имеет примеров в мировой финансовой практике. Об этом заявил партнер юридической фирмы «Лексфор» Юрий Семенюк в комментарии, переданном УНИАН.

По его мнению, в развитых странах существуют правоохранительные структуры, которые борются с экономическими преступлениями, но они не имеют таких полномочий, какие могут быть предоставлены финансовой полиции в Украине.

«Нельзя выделить какие-то удачные примеры (в мировой практике - УНИАН) реформирования правоохранительной системы подобным образом», - уточняет юрист.

При этом он констатирует, что в Украине речь идет о создании еще одного правоохранительного органа со специальным статусом, в который войдут оперативники, следователи, оперативно-технические сотрудники, аналитики, эксперты и ревизоры, обеспечивающие выполнение функций по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой и хозяйственной деятельности.

«Целый ряд вопросов компетенции не согласован с действующими законодательными актами. Сомнительной остается уместность объединения в одном органе полномочий по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Вообще, эти функции должны выполнять разные органы», - обратил внимание юрист.

Ю.Семенюк уверен, что процессы централизации власти в правоохранительной системе Украины могут вызвать настороженность в среде инвесторов. «Само по себе создание одной структуры на базе других еще не означает повышения эффективности выполнения государственных задач. Но определенно может привести к увеличению давления государства на бизнес», - убежден Ю. Семенюк.

Напомним, ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер утверждал, что создание нового силового ведомства — финансовой полиции — в стране с не устоявшимися демократическими институтами и отсутствием контроля общества над действиями силовых органов будет способствовать укреплению авторитаризма власти. По мнению А.Пасхавера, дефицит государственного бюджета нельзя сокращать за счет усиления давления на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, В начале марта СМИ сообщили, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований. В соответствии с обнародованной информацией, данная служба будет обладать широкими полномочиями по проведению финансовых расследований и подчиняться непосредственно Президенту Украины

Позже первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что законопроект требует идейной проработки.

14 марта премьер-министр Украины Николай Азаров дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона о создании Службы финансовых расследований. Такое решение глава правительства принял после изучения ситуации, в связи с тем, что законопроект не отвечает требованиям времени.

Министерство доходов и сборов ранее опровергло информацию ряда СМИ о формировании подразделения финансовой полиции в составе министерства.

В Миндоходов подчеркивают, что, согласно Указу Президента об утверждении Положения о Министерстве доходов и сборов Украины, никакими дополнительными полномочиями по выявлению и расследованию правонарушений в налоговой и таможенной сферах ведомство не наделено.

В составе Миндоходов остается налоговая милиция, но она будет реформирована в ближайшее время.