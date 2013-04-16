Проект закона о расширении полномочий Счетной палаты внесен в повестку дня сессии ВР

Верховная Рада Украины внесла в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений в статью 98 Конституции Украины (относительно полномочий Счетной палаты).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовал 351 из 408 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, соответствующим решением депутаты направили соответствующий проект закона в Конституционный суд, чтобы получить заключение относительно соответствия его статьям 157 и 158 Конституции Украины.

Соответствующим законопроектом предлагается расширить компетенции Счетной палаты в части наделения ее полномочиями по осуществлению контроля за поступлениями в Государственный бюджет Украины, что даст возможность обеспечить полноценный контроль за выполнением Государственного бюджета Украины.

Законопроектом предусматривается внести изменения в статью 98 Конституции Украины, которая излагается в такой редакции: "Статья 98. Контроль от имени Верховной Рады Украины за поступлением средств в Государственный бюджет Украины и их использованием осуществляет Счетная палата. Организация, полномочия и порядок деятельности Счетной палаты определяются законом".

Справка УНИАН. Счетная палата Украины создана в 1997 году и является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля. Палата действует от имени Верховной Рады и осуществляет контроль за выполнением государственного бюджета, а также формированием доходной части государственного и местных бюджетов в части финансирования полномочий местных администраций и органов местного самоуправления. Кроме того, все операции, которые могут иметь последствия для государственного бюджета, также являются предметом проверки и контроля Счетной палаты, которая, помимо прочего, наделена правом привлекать к своим проверкам специалистов любых других контролирующих органов.

Председателем Счетной палаты является Роман Магута, избранный на эту должность 12 апреля 2012 года.