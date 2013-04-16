Миндоходов: проверить начисленный налог на недвижимость можно в течение 2 месяцев

Министерство доходов и сборов Украины напоминает налогоплательщикам о том, что с 15 апреля министерство начало рассылку квитанций для уплаты налога на недвижимость, подлежащую налогообложению, а также о том, что налогоплательщик имеет право проверить правильность начисленного налога.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«В случае несогласия налогоплательщика с суммой начисленного налога или возникновения недоразумений налогоплательщику следует обратиться в налоговые инспекции и провести сверку данных. Для этого у налогоплательщика есть два месяца со дня получения квитанции», - разъяснили в министерстве.

Кроме того, в Миндоходов напомнили, что в каждой квитанции, помимо суммы налога, будут указаны реквизиты, на которые следует перечислить платеж. Причем сделать это можно в почтовых отделениях, отделениях банков или кассах сельских советов, если налогоплательщики проживают в сельской местности.

«Налогоплательщики также могут обратиться к сотрудникам Миндоходов для определения жилья, на которое будет распространяться льгота по уплате налога. В соответствие с законодательством, не облагаются налогом квартиры площадью не более 120 кв. м и дома площадью не более 250 кв. м. Вместе с тем, льгота распространяется только на один объект недвижимости, находящийся в собственности, а собственно налог начисляется только на те квадратные метры, которые превышают вышеозначенные показатели», - обратили внимание в министерстве.

В Миндоходов также сообщили, что консультацию по налогообложению недвижимости можно получить в налоговых инспекциях, центрах обслуживания налогоплательщиков или в колл-центре.

Как сообщал УНИАН, за каждый квадратный метр сверх льготной площади для квартир жилой площадью от 120 до 240 кв. м и жилых домов жилой площадью от 250 до 500 кв. м платеж составит 1% минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года. Для квартир жилой площадью более 240 кв. м и домов жилой площадью более 500 кв. м определена ставка в размере 2,7% минимальной зарплаты.

На 1 января 2013 года минимальная зарплата утверждена в размере 1147 грн.

По оценке специалистов Министерства доходов и сборов Украины, средняя сумма платежа по налогу на недвижимость составит для квартир площадью более 120 кв. м – 300 грн, для домов площадью 250 кв. м – 800 грн.

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