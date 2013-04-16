Столичная таможня в январе-марте перечислила в бюджет 4,5 млрд грн платежей

Киевская областная таможня в 1-м квартале 2013 года перечислила в государственный бюджет 4,529 млрд грн таможенных платежей, сообщили УНИАН в ведомстве.

По данным таможни, треть всех платежей (1,3 млрд грн, 32,1%) сформировали платежи, уплаченные при оформлении легковых автомобилей.

В таможне также сообщили, что за отчетный период были оформлены 58,4 тыс таможенных деклараций в режиме импорт (на 482,7 тыс. тонн грузов) и 14 тыс деклараций в режиме экспорт (277,15 тыс. тонн грузов). В среднем одна декларация оформлялась за 80 минут. При этом 64,3% деклараций были поданы и обработаны в электронном виде.

Как сообщал УНИАН, количество предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и подающих декларации в Киевскую региональную таможню, составляет более 6 тыс., из них 3,3 тыс. предприятий подают декларации в электронном виде.

В 2012 году сознательные предприниматели, работающие через Киевскую региональную таможню, перечислили в бюджет 13,5 млн грн дополнительных платежей за самостоятельно выявленные ошибки в таможенной отчетности.