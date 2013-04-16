Столичные субъекты малого бизнеса в январе-марте перечислили в бюджет 2,6 млрд грн

Юридические лица – субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и работающие в Киеве (всего 59,2 тыс. субъектов) в январе-марте 2013 года перечислили в бюджет 2,6 млрд грн налогов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве со ссылкой на главу ведомства Ирину Носачеву.

«Несмотря на то, что количество субъектов хозяйствования малого бизнеса относительно небольшое – всего 14% от общего числа налогоплательщиков Киева, их удельный вес в показателе уплаты налогов существенный и составляет порядка 27%», - цитирует пресс-служба И.Носачеву.

По ее словам, значительное количество малых предприятий сконцентрировано в сфере торговли (40%) и ремонта автомобилей (30% от общего числа), а также в сфере операций с недвижимостью, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям (13%) и в сфере строительства и образования (10%).

Кроме того, по данным ГНСУ Киева, в столице работает 3,6 тыс. малых предприятий, основателями которых полностью или частично являются иностранные граждане.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Государственной налоговой службы Украины в Киеве в январе-марте 2013 года мобилизировали в государственный бюджет 7,5 млрд грн, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. Юридическими лицами – субъектами малого предпринимательства являются предприятия любой организационно-правовой формы и формы собственности, численность сотрудников в которых на протяжении календарного года не превышает 50 человек, а годовой доход – 10 млн евро.