"Золотая лихорадка": налетай - подешевело

Золотые "скАчки" или "скачкИ" (пусть каждый поставит ударение на свое усмотрение) по-прежнему остаются для финансовых игроков привлекательным вариантом заработка на колебаниях и нестабильности. После продолжавшегося многие месяцы подорожания, золото вот уже неделю активно дешевеет. Тем не менее, сей драгметалл, а точнее золотые инвестиционные монеты, остаются очень интересным инвестиционным инструментом в условиях, когда доллар стоит на месте, а игра на курсе евро/гривня не удовлетворяет запросы инвесторов, желающих получить больший доход.

Пусть не покажется странным, однако девиз «Цены на золото падают, нужно немедленно его покупать» остается «золотым правилом» всех международных инвесторов, которые хотят получить больше доход, чем просто проценты по облигациям и депозитам.

Недоверие украинцев к банкам, несмотря на высокие ставки по вкладам, политика "девалютизиции" внутри страны, кризис в еврозоне сделали золото в глазах сограждан достаточно привлекательным средством накопления сбережений. Поэтому информация о достижении драгметаллом двухлетнего минимума на далекой Лондонской бирже заставляет понервничать тех, кто решил переключиться и хранить кровно заработанное, например, в золотых инвестмонетах.

К примеру, еще неделю назад НБУ продавал пятнадцатиграммовою золотую инвестиционную монету «Архистратиг Михаил» по цене 6789 грн, теперь же она стоит всего 6558 грн. Осенью прошлого года эти монеты стоили свыше 7500 грн. Но в данном случае цены мало зависят от Нацбанка, а тем более от украинского рынка. Стоимость рассчитывается по ценам золота на Лондонской бирже. Причем цены преподнесли сюрприз международным инвесторам.

Так, по итогам торгов на Лондонской бирже на текущей неделе, цена на золото упала до уровня 1350 долл. за тройскую унцию. Последний раз данная позиция была зафиксирована в феврале 2011 года. При этом среди международных аналитиков и экспертов нет четкой ясности и единого мнения о причинах сложившейся ситуации. Были ссылки, что падение цен спровоцировал Джордж Сорос, заявивший, что он снижает долю инвестиций в драгметалл в своих хедж-фондах. Но этот месидж, скорее, - просто дань традиции обвинять финансиста во всех обвалах на международном рынке. Его фонды не настолько большие, чтобы обрушить цену в глобальном масштабе.

Вторым фактором, который мог бы спровоцировать падение цен на золото, называют заявление руководства Центрального банка Кипра о намерении продать 10 тонн золота из своих резервов. Но пока это - только заявление. Кроме того, для современного глобального рынка золота 10 тонн - слишком мало. За год в мире покупается и продается около тысячи тонн.

Еще один фактор - заявление аналитиков инвестиционной компании Goldman Sachs, которые ожидают в конце года цену на драгметалл в 1450 долл. за тройскую унцию. Повод для размышления был "брошен в массы" тогда, когда цена на золото еще была около 1600 долл. за унцию, и он казался чересчур пессимистичным. А теперь, пожалуй, прогноз уже больше похож на ошибочный, если посмотреть на реальную цену на текущий момент - стоимость уже упала ниже прогнозируемой.

Чтобы ответить на вопрос, почему падают цены на золото, нужно повнимательнее присмотреться к мировому фондовому рынку. Золото и акции очень часто функционируют в «одной упряжке», хотя динамика цен не всегда бывает одинаковой. Особенно цены на золото и акции существенно расходятся, когда мировая экономика начинает переживать начало нового экомического бума. Так, когда цены на золото падали, американские акции росли в цене ускоренным темпом. Индекс S&P500 вырос до уровня 1550 пунктов и тем самым фактически вернулся к показателю, который был зафиксирован в 2007 году - до кризиса. Сейчас американские акции оказались в поле внимания международных инвесторов. Поэтому не удивительно, что они начали распродавать золото как инвестиции в «тихую гавань».

В свое время золотые слитки скупали как раз для того, чтобы найти альтернативу обвалившемуся международному фондовому рынку. Но эти времена закончились. И теперь уже инвесторы жаждят больше риска и дохода. Поэтому они отказываются от золота в пользу американских акций. Такое мировая экономика переживала не один раз. Похожая ситуация сложилась в 2000 году, когда спрос на акции американских ИТ-компаний спровоцировал падение цен на золото с 310 долл. за тройскую унцию до 260 долл. И это стало базой для роста цен на золото в 2001 году до 295 долл. за унцию, а в 2002 году - до 350 долл. за унцию.

Несмотря на то, что цены на золото падают, это - повод не паниковать, а, наоборот, подумать о покупке драгметалла. В любом случае, это - инвестиции на 3-5 лет. Именно за данный период цены на золото подрастут до высокого уровня и тогда его можно будет продать с выгодой. Главное - уловить момент.

И тут уже срабатывает эффект фондового рынка - по мере роста стоимости акций часть денег возвращается на рынок золота. Международные инвесторы начинают диверсифицировать свои вложения, понимая, что инвестиции в акции - всегда более рисковое вложение, чем в золото. В результате, под влиянием роста мирового рынка акций с определенной задержкой растут и цены на золото. Может быть не так быстро, как во время кризиса, но зато без резких скачков и обвалов. В этом случае золото превращается в консервативный объект инвестирования по сравению с рисковым рынком американских акций. К сожалению, украинцы легально не могут торговать акциями на американском фондовом рынке, поэтому остается возможность получать доход за счет операций с золотом, оценивая возможный рост цен в зависимости от успехов или провалов американского рынка акций.

Безусловно, инвестиции в золото - это не гарантированный доход, как по депозитам, это именно рисковые инвестиции, когда доход зависит фактически от состояния мирового финансового рынка. Но это и привлекает к золоту наших инвесторов. Все же, мировой финансовый рынок намного сильнее и интереснее отечественного, который, что называется, зациклился на долларе США.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук