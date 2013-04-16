Вице-премьер-министр Грищенко за 2012 год задекларировал более 300 тыс. грн

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко в прошлом году получил доход в сумме 303 тыс. 584 гривни и 22 копейки.

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, ссылаясь на обнародованную им декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2012 год.

Из них 262 тыс. 664 гривни 04 копейки – заработная плата, 19 тыс. 391 гривня 28 копеек – дивиденды, 21 тыс. 528 гривен 90 копеек – материальная помощь.

Доход жены К.Грищенко – 235 тыс. 57 гривен 57 копеек.

В собственности правительственного чиновника находятся земельные участки 592 кв. м, 1200 кв. м, 1026 кв. м, квартира площадью 81,2 кв. м, садовый дом площадью 114 кв. м и гараж 15 кв. м.

В собственности жены находится земельный участок площадью 10 000 кв. м.

На банковских счетах у К.Грищенко находится 654 тыс. 919 гривен 60 копеек, у жены – 17 тыс. 323 гривни 73 копейки.

К.Грищенко владеет автомобилем Mercedes GL550 2008 года производства с объемом двигателя 5461 куб. см.