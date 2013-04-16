Прасолов верит, что Украина способна достичь роста ВВП на 3,4%

Министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов считает, что по итогам 2013 года Украине реально достичь прогнозного уровня роста ВВП на 3,4%.

Об этом он заявил в интервью газете “Урядовый курьер”.

“Перечислим факторы (они вполне реальны), при которых возможно достижение роста ВВП на уровне 3,4%. Как мы ожидаем, экономика Украины получит положительный импульс от внешних рынков, будут заключаться соглашения о свободной торговле с перспективными торговыми партнерами нашей страны, расширятся возможности доступа отечественных товаров на мировые рынки”, - сказал И.Прасолов.

Он также отметил, что росту ВВП будет способствовать стабильность ценовой ситуации и валютного курса, политика правительства на повышение эффективности агропромышленного комплекса.

Как сообщал УНИАН, в апреле эксперты снизили прогноз роста ВВП Украины в 2013 г.

Так, по данным Международного валютного фонда, если экономическая политика Украины не изменится, то по итогам года ожидается нулевой рост ВВП.

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3,5% до 1%.

Согласно апрельскому консенсус-прогнозу, проведенному Министерством экономического развития и торговли, рост ВВП Украины ухудшился до 1,2% против прогноза роста в 2,9%, сделанного в ноябре 2012 года.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.