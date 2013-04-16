Межбанк закрылся снижением доллара и ростом евро

Во вторник, 16 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1370/8,1430, к 12:00 цены поднялись 8,1410/8,1445. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,1395/8,1420.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2587/91, к 12:00 цены повысились 0,2588/92. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3365 (-0,0070).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3071/73, а к 15:00 выросли 1,3116/18. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6350/10,6445, к 12:00 цены ушли вниз 10,6220/10,6325. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись 10,6695/10,6790.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 апреля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1345/8,1395, к 12:00 цены поднялись до 8,1390/8,1420. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1390/8,1410. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6325/10,6410, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6280/10,6380. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,6380/10,6465.