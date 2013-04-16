Миндоходов дополнительно привлекло в бюджет 69 млн грн

Министерство доходов и сборов Украины в рамках проведения операции «Госграница - 2013», стартовавшей 14 февраля по распоряжению министра Александра Клименко, привлекло в бюджет 68,9 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов. «С 14 февраля совместные рабочие группы, сформированные из 268 работников налоговых и таможенных служб, проверяют правильность таможенного оформления товаров в пунктах пропуска через государственную границу в зонах действия Львовской, Ягодинской, Чопской и Южной таможен», - сообщили в министерстве.

Информация о результатах осмотров транспортных средств и контейнеров, о выявленных нарушениях и фактах возможного занижения таможенной стоимости товаров, равно как и о фактах нарушения служебных обязанностей таможенниками отправляется в специальный аналитический центр.

«С помощью специальных систем аналитики обрабатывают данные или определяют меры противодействия служебным нарушениям и коррупции на таможне. Кроме того, формируется «черный список» предприятий и таможенных брокеров, склонных к уклонению от уплаты таможенных платежей посредством коррупционных отношений с работниками таможни», - разъяснили в Миндоходов .

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.