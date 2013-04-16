«Кредит Европа Банк» намерен сократить уставный капитал в 2 раза

«Кредит Европа Банк», входящий в группу небольших финучреждений, намерен сократить уставный капитал в 2 раза - до 252,5 млн грн, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, акционеры банка на общем собрании приняли решение об уменьшении в 2 раза уставного капитала, составляющего 505 млн грн, путем снижения номинальной стоимости акций для улучшения структуры капитала банка.

Справка УНИАН. «Кредит Европа Банк» (г.Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 1,4 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 789,74 млн грн, обязательства - 906,79 млн грн, средства клиентов - 119,8 млн грн, собственный капитал - 1,4 млрд грн, уставный капитал - 505 млн грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 45 тыс. грн.

Согласно информации на официальном сайте банка, его владельцем является бизнесмен Озегин Гусну Мустафа (Турция) через международную финансовую группу Fiba Group, владеющую 100% акций банка.