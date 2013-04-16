Янукович рассказал, когда пересмотрят бюджет-2013

Президент Украины Виктор Янукович обещает, что бюджет на 2013 год будет пересмотрен в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в Виннице.

Он обратил внимание, что каждый год парламент пересматривает бюджет. По его словам, этот год не будет исключением.

“Мы сегодня имеем такие планы, есть уже такие поручения правительству для того, чтобы подготовить изменения в бюджет по результатам первого квартала, а затем и полугодия”, - сказал он.

По его словам, изменения будут касаться решения социальных вопросов, а также устранения недостатков, обнаруженных в бюджете по результатам первого квартала, а также вопросов развития регионов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря 2012 года приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

17 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон.

25 декабря 2012 года В.Янукович, открывая заседание Совета регионов, заявил, что по итогам первого квартала государственный бюджет-2013 нужно будет пересмотреть.