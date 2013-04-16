Министр инфраструктуры задекларировал 2 млн грн доходов за 2012 год

Министр инфраструктуры Украины Владимир Козак задекларировал в общей сложности 2,032 млн грн доходов, полученных в 2012 году, говорится в декларации министра, опубликованной в газете «Урядовый курьер».

Согласно декларации, совокупный доход семьи министра составил 102,7 тыс грн. Доход от продажи имущества – движимого и недвижимого – составил 1,287 млн грн., сумма средств на банковском счете составила 1,5 млн грн.

В.Козак, согласно декларации, владеет квартирой в 155 кв. м и домом площадью 224 кв. м, супруга министра владеет домом площадью 324 кв. м. В собственности семьи министра земельный участок площадью 5800 кв. м, два автомобиля Lexus и два гаража площадью 28 и 24 кв. м соответственно.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, которая завершится 1 мая. Государственные служащие должны были подать свои декларации о доходах до 1 апреля 2013 года.