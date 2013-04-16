Глава АМКУ задекларировал 173,6 тыс. грн доходов в 2012 году

Председатель Антимонопольного комитета Украины Василий Цушко задекларировал в общей сложности 173,6 тыс. грн доходов в 2012 году, говорится в декларации В.Цушко, опубликованной в газете «Урядовый курьер» от 16 апреля.

Согласно декларации, заработная плата главы комитета составила 169,8 тыс. грн, дивиденды и проценты – 2,3 тыс. грн, доход от передачи имущества в арену - 1500 грн. Общий доход семьи В.Цушко составил 527 грн., полученных от передачи имущества в аренду.

Вместе с тем, в собственности главы АМКУ находятся земельные участки площадью 26300 кв. м и 1000 кв. м, квартира площадью 58 кв. м и гараж площадью 12 кв. м. В собственности семьи В.Цушко находится земельный участок площадью 1350 кв. м, жилой дом 160 кв. м, квартира 57 кв. м и гараж 40 кв. м. Финансовые обязательства декларанта по содержанию недвижимого имущества составляют 14 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине стартовала кампания по декларированию доходов за 2012 год, которая завершится 1 мая. Государственные служащие должны были подать свои декларации о доходах до 1 апреля 2013 года.