Президент хочет модернизировать систему ведения бизнеса

В Украине необходимо модернизировать систему ведения бизнеса, создать надлежащие условия для предпринимателей, что обеспечит поступление инвестиций в страну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сказал во время совещания с административно-хозяйственным активом Винницкой области Президент Украины Виктор Янукович.

По его словам, речь идет, в частности, о необходимости улучшения качества предоставления административных услуг, упрощения разрешительной системы, развития местного самоуправления для того, чтобы «перезагрузить власть из центра на места».

«На местах лучше знают ситуацию, лучше знают, как нужно хозяйничать», - отметил Президент.

По убеждению В.Януковича, такие шаги необходимы и для ускорения реализации реформ в государстве. Президент отметил, что из-за нежелания чиновников центральных органов власти терять рычаги влияния проведение реформ в некоторых направлениях тормозится.

«Процесс проведения реформ нужно координировать с учетом местных особенностей, чтобы дать возможность широкого маневра и увидеть, как лучше достичь цели в том или ином вопросе», - подчеркнул глава государства.

По словам В.Януковича, модернизация страны требует взвешенных шагов со стороны власти. «Вызовы перед нами всегда будут, но успех будет тогда, когда мы совместно, с умом будем подходить к модернизации нашей страны», - сказал Президент.