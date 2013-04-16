«Финбанк» увеличит уставный фонд на 37%

Акционеры «Финбанка», входящего в группу небольших финучреждений, намерены увеличить уставный фонд на 37% - до 185 млн грн, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, акционеры банка на общем собрании приняли решение об увеличении уставного капитала банка путем закрытого размещения дополнительного выпуска 12 500 000 штук акций банка на сумму 50 млн грн.

Справка УНИАН. «Финбанк» (г.Одесса) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 2,55 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 1,59 млрд грн, обязательства - 2,37 млрд грн, средства клиентов - 1,24 млрд грн, собственный капитал - 179,35 млн грн, уставный капитал - 135,05 млн грн. В 2012 году банк получил убыток в размере 6,77 млн грн.

Согласно информации на официальном сайте банка, его основными владельцами являются компания «Вертекс Юнайтед» (31,0996% акций банка) и граждане Украины Борис Кауфман (22,0083%) и Александр Грановский (14,5339%).