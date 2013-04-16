Набсовет Госзембанка назначил председателем правления Светлану Скосырскую

Наблюдательный совет Государственного земельного банка на первом заседании назначил председателем правления банка Светлану Скосырскую, которая последние два года возглавляла правление национализированного банка «Киев» и является заместителем председателя совета Независимой ассоциации банков Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в банке «Киев».

По словам собеседника агентства, в состав правления Государственного земельного банка под руководством С.Скосырской вошли восемь человек. Также сообщается, что перед Госзембанком поставлена задача запустить в работу уникальную госструктуру, которая станет основой для возрождения села, введет в действие рыночные механизмы привлечения финансовых ресурсов в агропромышленный комплекс и наладит эффективное управление государственными землями сельхозназначения. Госзембанк объединит в себе функции управления землями государственной собственности и финансовой поддержки мелкого и среднего аграрного бизнеса. В ближайшее время планируется начать разработку и принятие нормативной базы, а также работу по налаживанию совместной деятельности субъектов рынка.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своим уставом.

В феврале 2013 года Госзембанк получил из госбюджета 120 млн грн на формирование уставного капитала. По данным Минагропрода, Госзембанк начнет выдавать аграриям кредиты под 10-12% годовых уже в 2013 году.

Народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов предлагает направить 254,8 млн грн из государственного бюджета для проведения инвентаризации земельных участков государственной собственности, из которых формируется уставный капитал Государственного земельного банка, их экспертной оценки и госрегистрации (законопроект №2655, зарегистрированный 29 марта 2013 года, «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственному бюджете Украины на 2013 год»).