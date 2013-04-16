МВФ понизил прогноз роста мировой экономики до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики в 2013 году до 3,3% с 3,5%, ожидавшихся в январе, и сохранил ожидания по увеличению мирового ВВП в 2014 году на уровне 4%.

Об этом свидетельствуют данные доклада "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook), опубликованной сегодня, 16 апреля, сообщает ПРАЙМ.

Рост экономик развитых стран, по мнению МВФ, составит в 2013 году 1,2%, что на 0,1 процентного пункта меньше январского прогноза, а в 2014 году ускорится до 2,2%. Развивающиеся государства продемонстрируют увеличение ВВП на 5,3% в текущем и на 5,7% - в будущем году. В январе ожидался рост на 5,5% и 5,8% соответственно.

Прогноз по росту экономики США на этот год снижен до 1,9% с 2,1%, в 2014 году фонд ожидает роста ВВП страны на 3%. Экономика еврозоны в 2013 году уменьшится, по мнению аналитиков фонда, на 0,3% (хуже ожидавшегося в январе снижения на 0,2%). В будущем году регион сможет достичь роста экономики на 1,1%.

"Экономическая активность стабилизировалась в развитых странах и усилилась в развивающихся экономиках. Действия европолитиков помогли увеличить доверие и улучшить финансовые условия. Американским политикам удалось избежать фискального обрыва, но решений для других краткосрочных рисков не найдено", - отмечают аналитики МВФ.

Что касается стран Азиатско-Тихоокеанского региона, то МВФ улучшил прогноз роста экономики Японии в этом году до 1,6% с 1,2%. ВВП Китая вырастет на 8% против январской оценки в 8,2%. В 2014 году ВВП Японии вырастет на 1,4% (0,7% по прошлой оценке), Китая - на 8,2% (8,5% по январскому прогнозу).

Согласно обновленным ожиданиям фонда, в текущем году инфляция в развитых странах замедлится до 1,7% с 2% в прошлом году (1,6% в предыдущем прогнозе), а в 2014 году ускорится до 2%, что на 0,2 процентного пункта больше январского прогноза. Прогноз по инфляции в развивающихся странах на 2013 год понижен на 0,1 процентного пункта - до 5,9%, а на 2014 год повышен на столько же - до 5,6%.

Напомним, несколько дней назад МВФ обнародовал предварительные данные с прогнозированным ростом мировой экономики на уровне 3,4%.

В октябрьской редакции World Economic Outlook МВФ прогнозировал этот показатель на уровне 3,6%, в январе снизил оценку до 3,5% по сравнению с 3,2% в 2012 г.

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