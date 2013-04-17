Доходы специального фонда бюджета столицы будут увеличены на 1,5 млрд грн

Киевская городская государственная администрация подготовила предложения относительно внесения изменений в бюджет столицы на 2013 год в связи с поступлением субвенции из госбюджета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя городской госадминистрации Руслана Крамаренко.

По его словам, городской бюджет получил субвенцию из государственного бюджета на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

«Мы получили в специальный фонд 1,5 млрд грн. Это значит, что в этом году мы имеем возможность держать тарифы на существующем уровне, и киевляне могут быть спокойны. Кроме того, мы увеличили доходы спецфонда бюджета на 51 млн грн за счет поступлений в целевой фонд средств от паевого участия владельцев малых архитектурных форм, которые будут направлены на содержание и благоустройство зеленых насаждений, выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети и содержанию бюветного хозяйства», – отметил Р.Крамаренко.

Кроме того, по представлению главных распорядителей бюджетных средств предлагается осуществить перераспределение расходов. В частности, за счет субвенции из госбюджета на приобретение расходных материалов для заведений здравоохранения в сумме 7,2 мл. грн, 1,8 млн. грн выделить на приобретение рентгеновской диагностической системы для поликлиники №2 Подольского района и 1,13 млн. грн – на погашение задолженности за работы, выполненные в 2011 году по капитальному ремонту жилищного фонда в Днепровском районе и еще 3 млн. грн – на погашение задолженности, которая сложилась на начало года относительно финансовой поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов на выполнение городской целевой программы «Социальное партнерство».