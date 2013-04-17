Золото подорожало в рамках коррекции после обвала цен

Стоимость золота во вторник скорректировалась вверх после стремительного падения в понедельник на 9,3%, что стало самым сильным однодневным снижением цен на драгметалл за последние 30 лет, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

К концу торгов июньский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 26,3 доллара, или на 1,9%, составив 1387,4 доллара за тройскую унцию. По итогам предыдущих торгов цены на драгметалл рухнули до двухлетнего минимума в 1361,1 доллара за унцию.

"Такая ситуация типична для золота. Как говорится, стоимость драгметалла спускается вниз на лифте и поднимается вверх по лестнице. Пройдет еще какое-то время, прежде чем цены на золото стабилизируются", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика Atyant Capital Global Opportunities Fund Веданта Мимани.

Во вторник инвесторы также обратили внимание на данные по инфляции в США. Как сообщило министерство труда страны, годовой рост потребительских цен в США в марте замедлился до 1,5% с 2% в феврале, хотя ожидалось замедления темпов годовой инфляции до 1,6%. На этом фоне многие аналитики предположили, что Федеральная резервная система в ближайшее время вряд ли решит прекратить программу количественного смягчения, что также поддержало спрос на драгметалл.

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%. За март текущего года стоимость золота выросла на 1,1%, однако за весь первый квартал драгметалл подешевел на 4,8%.

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