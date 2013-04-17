На открытии межбанка гривня незначительно подешевела к доллару

В среду, 17 апреля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины гривня незначительно подешевела по отношению к доллару США – до 8,1390/8,1440 с 8,1395/8,1420 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», гривня также подешевела по отношению к евро – до 10,7285/10,7370 с 10,6695/10,6790 грн/евро, и по отношению к российской валюте – до 0,2608/12 с 0,2588/92 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3071/73 (понедельник – 1,3071/73).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 апреля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1370/8,1430, к 12:00 гривня подешевела по отношению к доллару до 8,1410/8,1445, к закрытию торгов – укрепилась до 8,1395/8,1420.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2587/91, к 12:00 гривня подешевела по отношению к российскому рублю до 0,2588/92, к закрытию торгов цены не изменились.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6350/10,6445, к 12:00 гривня укрепилась до 10,6220/10,6325, к закрытию торгов – подешевела до 10,6695/10,6790.